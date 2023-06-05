РФ закупает оружие у Ирана: СМИ впервые получили доказательства более чем на 1 млн долларов

Журналисты получили документы, свидетельствующие о продаже боеприпасов и запчастей для танков и гаубиц. В Украине и Британии уже пообещали принять меры, если контракт окажется подлинным.

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Иран продает России стволы для танков Т-72 и гаубиц, а также боеприпасы. Об этом 5 июня сообщает Sky News, получившие копию документов.

Журналисты просмотрели 16-страничный документ, датированный 14 сентября 2022 года. Полученная документация является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы РФ для войны против Украины. Об этом заявил проинформированный источник по безопасности. Кроме этого, источник передал документы о поставках стволов для танка Т-72 и гаубиц, а также снаряды для них.

Полученные журналистами документы Фото: skynews РФ закупает боеприпасы у Тегерана Фото: skynews

Отмечается, что изданию не удалось самостоятельно проверить подлинность документов. В посольствах РФ и Ирана не стали отвечать на запрос прокомментировать ситуацию, а также подтвердить или опровергнуть подлинность.

"Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% аутентичен", — заявил собеседник издания.

Авторы показали документ украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю во время визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон планируют расследовать подлинность материалов, а также принять меры, если документы окажутся достоверными.

Напомним, 5 июня в британской разведке заявили, что РФ в течение мая запустила более 300 иранских дронов камикадзе Shahed.

2 июня СМИ писали, что Иран представил самолет Simorgh, являющийся украденной копией украинского самолета Ан-140.