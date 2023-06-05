Вибухи на "Азовсталі": ЗС РФ поставили системи ППО в житловому масиві Маріуполя, – партизани (фото)

Очевидці кажуть, що громко було не лише у Маріуполі, а й у селищі Старий Крим, Приморському та Новоселівці. Окупанти направили до заводу машини швидкої допомоги.

Біля маріупольського заводу "Азовсталь" вдень 5 червня пролунав сильний вибух. Про це написав у Telеgram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Також зафіксовано роботу ППО. Деталі пізніше", — зазначив він.

Очевидці повідомляють, що вибух чули у різних частинах міста та у Маріупольській міській громаді. Наприклад, громко було у селищі Старий Крим, Приморському та Новоселівці.

"З Автовокзалу видно, збили над "Азовсталлю". Дуже сильно бахнуло на Кірова, з боку Ілліча здалося", — пишуть у соцмережах.

Партизани з групи "Маріуполь.Спротив" пізніше додали, що насправді було зафіксовано роботу систем ППО з житлового масиву на правому березі річки Кальміус навпроти "Азовсталі".

На правому березі річки Кальміус спрацювала система ППО

"А ось і перші швидкі на "Азовсталь" погнали. Стає цікаво", — заінтригували учасники руху.

Нагадаємо, що на початку травня Петро Андрющенко розповідав про підрив на міні військових РФ, які намагалися проводити розмінування "Азовсталі". Чотири сапери-окупанти тоді потрапили до лікарні.

Командири підрозділів ЗСУ, які захищали завод "Азовсталь", зараз перебувають у Туреччині. Як сказав екскомандир "Азова" Максим Жорін, вони потрапили з одного полону до іншого.