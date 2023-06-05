Бійці РДК показали кадри з Нової Таволжанки, де МО РФ "знищило" ДРГ (відео)

Бійці публікують кадри із Нової Таволжанки Бєлгородської області. Добровольці вільно переміщаються населеним пунктом.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що продовжують контролювати село Нова Таволжанка Бєлгородської області Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РДК, опублікованому 5 червня.

Російські добровольці спростували повідомлення Міноборони РФ, яке заявляло про ліквідацію двох груп ДРГ під час спроби форсувати річку Сіверський Донець та висадитись у Новій Таволжанці.

"Попри запевнення влади, бійці РДК продовжують контролювати Нову Таволжанку", — йдеться у повідомленні добровольців.

Також бійці опублікували відеозапис, на якому видно, як російські добровольці вільно переміщаються населеним пунктом.

Нагадаємо, 5 червня у Міноборони Росії заявили про ліквідацію деяких ДРГ при спробі форсувати річку Сіверський Донець. У МО РФ стверджують, що ліквідували 10 бійців, бронетехніку та човни, на яких намагалися висадитися добровольці. Цього ж дня російські ЗМІ повідомляли, що представники РДК та ЛСР форсували Сіверський Донець та висадились у селі Нова Таволжанка. Добровольці зайняли три житлові будівлі, після чого розпочався бій з підрозділами ЗС РФ.

Нагадаємо також, згідно з даними інтерактивної карти DeepStateMAP від 5 червня, в результаті рейдів бійців РДК та ЛСР на території Білгородської області могла утворитися "сіра зона" площею 10 кв. км. Аналітики відзначили, що це результат невдалих спроб ЗС РФ відбити атаки навіть після передислокації додаткових сил Міноборони РФ.