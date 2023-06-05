Не дуже хороша новина: Скабеєва визнала, що Україна де-факто вже увійшла до НАТО (відео)

Пропагандистка вважає, що завдяки зусиллям країн-союзниць, Збройні сили України вже озброєні краще за армію будь-якої іншої країни-члена Альянсу.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що Україна вже де-факто є членом НАТО. Скабєєва сказала це в ефірі програми "60 хвилин" 1 червня, коментуючи передачу Україні ЗРК Patriot.

Скабєєва коментувала відеоролик із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. У ньому політик сказав, що відразу кілька країн готові передати свої системи ЗРК Patriot Україні.

"Це не дуже хороша новина. Адже чим більше Patriot буде на озброєння України, тим важче буде нашим (російським, — ред.) ПКС завдавати ударів", — прокоментувала побачене пропагандистка.

Вона наголосила, що Україна за допомогою країн-союзниць уже озброєна більше та краще, ніж будь-яка країна НАТО.

"Тобто фактично Україна вже є членом Альянсу", — визнала російська журналістка.

Також, на думку Скабєєвої, юридично оформлене членство України в НАТО, нібито відкриє шлях для розміщення на території України американських військових баз. І, таким чином, сили Альянсу підійдуть впритул до державного кордону РФ.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив про те, що Україна зобов'язана у майбутньому стати повноцінним членом НАТО. За його словами, він повністю підтримує голову Альянсу в тому, що у майбутньому Київ має отримати запрошення та стати повноправним членом Альянсу.

Також на саміті у Молдові Володимир Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО. Наразі офіційний Київ чекає, поки союзники продемонструють готовність до розширення.