"Ядерний апокаліпсис" скасовується: експерт назвав головні цілі рейдів РДК та ЛСР на Бєлгородщині

Підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію у Білгородській області. Станом на 5 червня сіра зона охопила майже 10 кв. км. Як далеко можуть просунутися російські повстанці і яких цілей вже досягнуто, Фокус запитав військового експерта.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) продовжують контролювати село Нова Таволжанка у Бєлгородській області Росії. 5 червня вони опублікували відповідне повідомлення, тим самим спростувавши інформацію Міноборони РФ, яке заявляло про ліквідацію двох груп ДРГ під час спроби форсувати річку Сіверський Донець. Також бійці оприлюднили відеозапис, на якому видно, як російські добровольці вільно переміщаються населеним пунктом.

За даними інтерактивної карти DeepStateMAP від 5 червня, в результаті рейдів бійців РДК та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) на території Бєлгородської області могла утворитися сіра зона площею 9,77 кв. км. Війська РФ не контролюють ділянку російсько-українського кордону поряд з Новою Таволжанкою, у цьому районі фіксується активна діяльність сил російських формувань, які виступають проти чинної влади у РФ.

Сіра зона в Бєлгородській області Фото: DeepStateMAP

Передислокація додаткових російських підрозділів до Бєлгородської області не принесла Кремлю очікуваних результатів. Аналітики DeepState вважають, що відсутність управління та невдалі спроби відбити атаку спровокували втрату території. Російські повстанці й надалі організують рейди на прикордонній території, при цьому фіксуються взаємні обстріли з федеральними силами.

"Сіру зону не можна називати буферною"

"Хочу одразу наголосити, що сіру зону не можна називати "буферною". Останню створюють штатні війська армії, але в Бєлгородській області немає українських штатних військових. Там є російські повстанці, які частково перенесли бойові дії на територію Росії", — каже Фокусу військовий експерт Петро Черник.

За його словами, рейди РДК та ЛСР мають три головні цілі, і одна з них — посіяти сумніви у головах місцевих еліт, що російська влада їх може захистити.

"Ця мета досягається неймовірно добре, тому що всі регіональні еліти, всі їх так звані "фінансово-промислові мішки" замисляться — а чи в безпеці їхні капітали й вони самі", — наголошує Черник.

Наступна мета — тривала, але з великим потенціалом, продовжує він. Мова про завод "Монокристал" у Шебекіно, який є третім у світі виробником штучного сапфіру для індустрії оптоелектроніки. За інформацією росЗМІ, одним з основних покупців заводу є компанія Apple. З них вона робить скло для iPhone і годинника Watch.

"У світлі того, що відбувається в Шебекіно, клієнтура, що мала зв'язки із заводом, замислиться, а чи варто і далі продовжувати з ними співпрацю. Це довготривалий момент, але потенційно важливий", — зазначає військовий експерт.

Третя, найголовніша мета, яку, на думку Черника, вже змогли досягти російські добровольці, — остаточне зняття табу на те, що на території Росії не може бути бойових дій.

"Це важливо не так для України, як для всього цивілізованого світу. Тому що ці бойові дії киплять уже кілька тижнів, а ядерного апокаліпсиса все ще немає. А якщо так, то ми розуміємо, що нинішні військово-політичні еліти РФ не здатні запропонувати щось в серйозному військовому мілітарному сенсі. Тому наші союзники можуть передавати практично всю номенклатуру озброєнь, з приводу якої дуже сумнівалися, особливо авіацію", — продовжує експерт.

За його словами, рейди до Бєлгородської області також поставили під серйозний удар всю структуру ФСБ, адже саме вона відповідає за цілісність та збереження російського кордону.

"Ще один важливий стратегічний висновок, який можна зробити завдяки РДК та ЛСР: Україна виходить на новий рівень мілітаризованої суб'єктності. Країна є суб'єктною, коли здатна організовувати той чи інший тип військових операцій за межами своїх кордонів", — каже Черник.

При цьому він попереджає, що в найближчі пару місяців не варто чекати від цих рейдів великого потенціалу, тому що будь-який партизанський рух потребує підтримки населення. А про таку поки що говорити не доводиться. Хоча, безперечно, ці операції у Бєлгородській області дуже важливі, уточнює співрозмовник Фокуса.

Як вважає військовий експерт, РДК і ЛСР можуть просунутися вглиб РФ максимум до 50 км, пересування на більш віддалену відстань не дозволяє логістична складова. Він пояснює, що техніку треба заправляти та обслуговувати, а людям — відпочивати і їсти, все це може забезпечити лише місцеве населення, але такої підтримки добровольці поки що не мають.

Нагадаємо, 4 червня в Офісі Президента України прокоментували події у Бєлгородській області. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, це можна розглядати як кінець доби "путінської стабільності".