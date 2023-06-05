"Не міняємо росіян на росіян": Пригожин відповів ЛСР на запропоновану угоду (аудіо)

За словами голови ПВК "Вагнер", командир 72 бригади ЗС РФ Роман Вінівітін не перебуває в полоні. Окремо він зазначив, що українська сторона нібито має борг.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на пропозицію легіону "Свобода Росії" обміняти командира 72 бригади ЗС РФ Романа Вінівітіна. Про це повідомляє його пресслужба 5 червня.

За словами Євгена Пригожина, полковник на даний момент не перебуває в полоні, а його вже передали правоохоронцям. Тобто його затримали для того, щоб провести слідчі дії.

"Нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові. Хочу звернути увагу, що за українською стороною є ще невеликий борг за кількістю полонених, тому спробуємо нагадати про нього", — йдеться у повідомленні.

Більше Євген Пригожин коментарів не надав, лише зазначивши на початку, що перебуває в дорозі, тож зв'язок не найкращий.

Звернення добровольців до Євгена Пригожина: що відомо

Спікер Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" 5 червня звернувся до голови ПВК "Вагнер" і намагався розпочати діалог з ним. Військовий запропонував обміняти взятого в полон "вагнерівцями" командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна на частину солдатів регулярної російської армії.

"Ми звертаємося до вас, тому що вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста", — сказав "Цезар".

Нагадаємо, 4 червня бійці РДК і ЛСР запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову зустрітися і обговорити питання, що стосуються ситуації, що склалася. В якості "жеста доброї волі" вони пообіцяли віддати двох полонених солдатів ЗС РФ.

Пізніше губернатор Бєлгородської області РФ погодився зустрітися з бійцями РДК та ЛСР. У своєму зверненні В'ячеслав Гладков також назвав добровольців "негідниками, вбивцями та фашистами" і заявив, що зараз триває бій у Новій Таволжанці. В результаті на зустріч він не з'явився.