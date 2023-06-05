Бої у Бєлгородській області: у РДК стверджують, що контролюють Нову Таволжанку (відео)

Добровольці зазначили, що Нова Таволжанка Бєлгородської області — не якесь маленьке занедбане село, а населений пункт, у якому до початку активних боїв мешкало п'ять тисяч людей.

У понеділок, 5 червня, представники "Російського добровольчого корпусу" (РДК) опублікували відео з Нової Таволжанки. Вони стверджують, що іншої влади у населеному пункті немає.

"Бійці "Російського Добровольчого корпусу" котрий день контролюють населений пункт Нова Таволжанка. Хочу нагадати всім громадянам Росії, що це не якесь маленьке занедбане село, а населений пункт у п'ять тисяч людей", — заявили добровольці.

Вони стверджують, що у селищі зараз немає жодної влади, окрім РДК.

"Якщо пан Гладков не може контролювати свою підшефну територію, ми розмовлятимемо лише з його керівниками, які перебувають у Москві", – додав боєць.

У повідомленні йдеться, що Нова Таволжанка, як і раніше, не цікавить ні регіональну, ні федеральну владу. Доля Росії за межами МКАД не хвилює тих, хто живе в межах Садового Кільця, Барвіхи, Нової Риги чи Рубльовки, а місцева влада давно не має жодного контролю над ситуацією.

Ситуація у Бєлгородській області

У "Російському добровольчому корпусі" 3 червня розповіли, що мають намір знову організувати відповідні рейди углиб території РФ. Вони намагатимуться закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.

Вже 5 червня аналітики DeepStateMAP повідомили, що на Бєлгородщині утворилася сіра зона поблизу українського кордону. Загалом територія збільшилася до 10 кв. км. Фахівці вважають, що відсутність управління та невдалі спроби армії РФ відбити атаку, спровокували втрату значної території поблизу кордону з Україною. Передислокація додаткових російських підрозділів до Бєлгородської області не дала результату для Кремля.

Також бійці РДК та ЛСР зуміли пройти на територію Нової Таволжанки. Російські медіа повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого почалася битва з підрозділами Міноборони РФ.

Нагадаємо, 5 червня в Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА спалахнув енергооб'єкт. За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент із безпілотником підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Представники місцевої влади вважають, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на об'єкт.