Відбулася розгерметизація: окупанти пошкодили трубопровід із аміаком у Харківській області

У зв'язку з інцидентом у Куп'янському районі Харківської області організували штаб для ліквідації наслідків.

Російські загарбники сьогодні, 5 червня, внаслідок обстрілу пошкодили трубопровід із аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Відбулася розгерметизація, що становить небезпеку для довкілля та місцевих жителів. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Унаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", — написав чиновник.

За його словами, у зв'язку з інцидентом у Куп'янському районі Харківської області було організовано штаб для ліквідації наслідків. На місці події працюють усі необхідні служби, включаючи фахівців, які займаються цією проблемою.

Проте деталі інциденту й заходи щодо його усунення поки що не розголошуються.

Аміак є хімічною речовиною, яка в газоподібному стані може викликати подразнення очей і дихальних шляхів. У разі контакту з аміаком люди можуть відчувати симптоми, такі як сльозотеча, кашель, біль у горлі й утруднене дихання.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 червня, Збройні сили Російської Федерації вкотре обстріляли Харківську область. Атаку було здійснено ракетами С-300, дві з яких поцілили в лісовий масив Зміївського товариства Чугуївського району.

Крім того, 31 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний чоловік, ще один отримав поранення. За словами Олега Синєгубова, диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася проникнути на територію області в районі села Зелене.