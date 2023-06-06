Знищено понад 20 цілей: з'явилися перші подробиці нічної атаки ЗС РФ по Києву

За даними КМВА, росіяни атакували українську столицю крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

У ніч проти 6 липня Збройні сили Російської Федерації атакували столицю України. Про це написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Столичний мер також повідомив, що під час обстрілу аварійні служби виїхали на виклик у Дарницький район Києва.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що падіння уламків зафіксовано у Деснянському районі міста. Як наслідок було пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

Пізніше в КМВА уточнили, що обстріл було здійснено крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога! Усі збиті, попадань не було", — констатували в адміністрації.

Як зазначають у КМВА, відомості про постраждалих наразі не надходили. Дані про руйнування та жертви все ще збираються та уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня ЗС РФ атакували Харків ракетами С-300. У Слобідському та Шевченківському районах міста зафіксовано прильоти ворожих ракет. Було пошкоджено водогін, зруйновано дорожнє покриття, пошкоджено житлові будинки та офіси, вибито шибки та вікна.

Раніше, 3 червня, у Підгородненській громаді Дніпропетровського району пролунав вибух, внаслідок чого було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами опинилися люди. На місці вибуху спалахнули дві пожежі. Крім того, пошкоджено рятувальний підрозділ.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про 13 постраждалих, з них троє дітей: 6, 11 і 15 років. Майже всіх поранених госпіталізовано. Стан — середньої тяжкості.