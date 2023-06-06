Сили оборони України просуваються на кількох напрямках, — ISW (карта)

Українська армія, як зазначають аналітики, досягла тактичних успіхів під час контратак на півдні країни та значно просунулася на Бахмутському напрямку.

ЗСУ мають успіхи на кількох напрямках, зокрема, просуваються в районі Бахмута й Новодонецького на Донеччині. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни за 5 червня.

Бахмутський напрямок

5 червня Сили оборони просунулися на північ і південний захід від Бахмута. Зокрема, просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського (6 км на захід від Бахмута) й Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), від 300 метрів до одного кілометра просунулися в напрямку Залізнянського (13 км на північ від Бахмута) й Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута).

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські сили захопили частину Берхівки (6 км на північ від Бахмута).

Російські мілблогери стверджували, що ЗС РФ відбили українські атаки в напрямку Соледара та вели бої із ЗСУ поблизу Роздолівки та в районі Сіверська, а також біля Майорська та на північ від Горлівки (26 км на південь від Бахмута).

Аналітики ISW зауважили, що не мають візуального підтвердження просування ЗСУ в Бахмуті, пов’язаного з цими обмеженими наступальними операціями 5 червня.

Південний напрямок

Сили оборони України провели 5 червня контрнаступальні дії в західній частині Донецької та східній Запорізької областей і досягли обмежених тактичних успіхів.

За даними аналітиків Інституту, що українські сили, ймовірно, просунулися на південний захід від Великої Новосілки та в межах 1,5 км на північний захід від Сторожевого, а також витіснили ЗС РФ з Новодонецького.

Один російський блогер стверджував, що ЗСУ просунулися на від 500 до 3000 метрів біля Рівнополя та Нескучного.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 5 червня повідомила, що попри опір противника та його спроби утримати займані рубежі та позиції, Сили оборони Україна просуваються вперед на кількох напрямках у районі Бахмута Донецької області.

Також 5 червня у Генштабі ЗСУ спростували інформацію Міноборони Росії про те, що українські Збройні сили перейшли до повномасштабного контрнаступу на Донбасі.