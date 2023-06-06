Оригінальна ідея: морпіхи США хочуть замінити ракети Hellfire для ударних гелікоптерів

Ракети класу "повітря-земля" можуть замінити на баражуючі боєприпаси, що значно збільшить дальність нанесення удару по цілях. Це збереже актуальність вертольотів в умовах сучасного бою.

Американські морські піхотинці активно працюють над новими баражуючі боєприпасами великої дальності, які в майбутньому замінять ракети Hellfire на ударних вертольотах. Вибір такого типу озброєння цілком зрозумілий — морпіхи хочуть підвищити дальність ураження цілей противника в потенційному конфлікті з Китаєм. Про плани Корпусу морської піхоти з модернізації у межах програми Force Design 2030 йдеться у матеріалі Defense News.

Бригадний генерал Корпусу морської піхоти США Стівен Лайтфут розповів про досвід застосування ракети Hellfire під час атаки з ударного вертольота Bell AH-1 Cobra. За його словами, за певної висоти дальність ураження боєприпасу становить 8 км. При сухопутних операціях цього може бути достатньо, однак у морських регіонах ситуація змінюється.

"Це хороша дальність за таких операцій, як "Іракська свобода", "Незламна свобода" і в районах, де ми воюємо вже багато років. Але коли ви переходите до Індо-Тихоокеанського регіону 8 кілометрів не дають стільки, скільки хотілося б", — сказав Лайтфут.

Для того, щоб гелікоптери не втратили актуальність у сучасному бою, зазначив генерал, необхідно реалізовувати як еволюційні, так і революційні ідеї. Тому баражуючі боєприпаси далекого радіусу дії можуть бути поставлені на озброєння ударних вертольотів вже в найближчі роки.

Тим часом Лайтфут не розкрив подробиці проєкту та характеристики майбутнього озброєння, але наголосив, що нові боєприпаси дадуть сотні кілометрів, що дозволить, зі свого боку, робити те, "про що раніше не могли навіть подумати".

Раніше повідомлялося, що на виставці в Афінах компанія Steadicopter показала новий гвинтокрилий безпілотник Golden Eagle. Це невеликий і легкий дрон створений на базі вертольота і призначений для виконання різних завдань, і перш за все для того, щоб завдавати удару по цілях.

Ізраїльські ЗМІ 22 травня повідомили, що США можуть викупити ударні гелікоптери національних ВПС для передавання їх Україні. Натомість ізраїльська армія отримає 20 машин Apache варіанта Echo у рахунок американської військової допомоги.