ООН привітала з "Днем російської мови" після підриву Каховської ГЕС (фото)

Пресслужба Організації привітала зі "святом" та закликала читати новини російською мовою. Спікер парламенту України Руслан Стефанчук у відповідь назвав ООН "безнадійно хворою".

6 червня російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Водночас Організація Об'єднаних Націй привітала підписників з Днем російської мови.

"Вівторок — День російської мови. Слідкуйте за новинами про роботу ООН російською мовою", — йдеться у публікації ООН.

Пост ООН від 6 червня Фото: Скріншот Пост ООН від 6 червня Фото: Скріншот

Реакція України на вітання ООН

Публікацію ООН від 6 червня прокоментував у соцмережах голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він нагадав, що носії російської мови зруйнували дамбу гідроелектростанції у Херсонській області.

"А ще сьогодні носії російської мови підірвали Каховську ГЕС. Але з огляду на позицію ООН, День російської мови важливіший за екоцид, вчинений росіянами. Як так? ООН, ти безнадійно хвора?", — написав Стефанчук.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У Херсонській області оголосили евакуацію. Місцевих закликали підготувати документи та попіклуватися про маломобільних родичів. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, внаслідок воєнного злочину РФ мешканці Херсонської області та Криму можуть залишитись без питної води.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання через руйнування дамби.

Тим часом у медіа з посиланням на мешканців Херсону повідомили, що вода вже дісталась центру села Корсунка у Херсонській області.