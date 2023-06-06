Найбільша техногенна катастрофа у світі — у Зеленського відреагували на підрив Каховської ГЕС

Глава ОП Андрій Єрмак вважає, що мета цього терористичного акту з боку ЗС РФ – підрив глобальної продовольчої безпеки, оскільки без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель.

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, що сталася за останні кілька десятиліть. Таку думку висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 6 червня.

"Підрив Каховської ГЕС — це найбільша рукотворна та техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття. Вона вбиває екологію та негативно вплине на життя сотень тисяч людей", — написав Єрмак у своєму офіційному телеграм-каналі.

Крім того, голова ОП назвав техногенну катастрофу на Каховській ГЕС ударом по глобальній продовольчій безпеці, яку Росія хоче підірвати. Тому що ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці.

"Сьогодні світ також повинен зрозуміти — це спроба терористами підняти ставки та налякати всіх можливою ядерною катастрофою. Відповідь на залякування має бути силовою. Тому що тільки силою можливо зупинити це зло", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС 80 населеним пунктам загрожує затоплення. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, евакуаційні заходи із зони підтоплення вже розпочалися. Крім того, в очікуванні стоять потяги, які вивозитимуть жителів підтоплених територій у безпечний Миколаїв.

У вівторок, 6 червня, у ЗСУ пояснили причину підриву Каховської ГЕС. На думку спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти зрозуміли, що наробили, тому й самі почали екстрено евакуюватись із небезпечних районів Херсонщини.