У новітніх F-35 виявили перегрів двигуна: американські військові шукають рішення, — ЗМІ

Інженерами Lockheed Martin було встановлено, що система охолодження потребує доопрацювання, оскільки двигун літака нагрівається вдвічі сильніше, ніж передбачалося. Однак модернізація може розпочатися лише ближче до 2030 року.

Американські військові вирішують проблеми з модернізацією багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 Lightning II, у яких, як з'ясувалося, двигун нагрівається вдвічі сильніше, ніж передбачалося. У межах програми Joint Strike Fighter (JSF) ВПС, ВМС та Корпус морської піхоти США можуть розробити індивідуальні вимоги щодо модернізації охолодження двигунів літаків. Про це 5 червня повідомило видання Defence One.

"За даними JSF, ВПС, ВМС та Корпус морської піхоти можуть розробити власні вимоги щодо модернізації системи охолодження для винищувачів, чий двигун Pratt & Whitney F135 працює вдвічі гарячіше, ніж передбачено проектом, що потребує більш раннього та частого технічного обслуговування", — йдеться у матеріалі.

Автори публікації пояснили, що літак має систему управління живленням та тепловим режимом (PTMS), яка відводить повітря із двигуна для охолодження радара та інших електронних систем. Але у 2008 році інженери Lockheed Martin, компанії-виробника літака, виявили, що для охолодження потрібно більше "відкачаного повітря", ніж передбачалося.

Щоб розв'язати проблему перегріву, Пентагон найняв компанію Pratt для давно запланованої модернізації двигуна, проте проблема зависла в повітрі, оскільки всі три роди збройних сил ще не вказали вимоги до охолодження.

Крім того, модернізація F-35, ймовірно, зробить винищувач трохи менш універсальним і дорожчим. Тобто, якщо ВПС, ВМС і Корпус морської піхоти оберуть різні шляхи вирішення проблеми, це може призвести до збільшення витрат на підтримку програми.

Представник Об'єднаного програмного управління F-35 (JPO) Расс Гомаєр у зв'язку з цим зазначив, що відомства нададуть свої вимоги до охолодження для підтримки бажаних можливостей, і водночас розуміють ризик, пов'язаний з унікальним рішенням PTMS.

"У нас є тверда позиція щодо варіантів систем терморегулювання двигуна та силової установки, які необхідні для майбутніх потреб в охолодженні, виходячи з вимог військових служб", — сказав Гомаєр.

Тим часом найближчим часом проблема може так і не вирішитися, оскільки JPO не має чіткого плану модернізації на найближчий час. За словами Гомаєра, модернізацію PTMS буде здійснено на початку 2030 року.

"Ми знаходимося на ранній стадії проєктування, і графік залежить від затвердженого рішення", — заявив він.

Нагадаємо, Пентагон має намір модернізувати найновіший винищувач F-35, проте покращення призведе до додаткових витрат. За даними Breaking Defence, витрати на модернізацію винищувача F-35 Block 4 зросли на 55% порівняно з базовим планом 10,6 млрд доларів.