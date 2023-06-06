"Не лізьте не у свою справу": у КНР заявили, що сили США мають залишити Східну Азію

"Коли до нас приходять друзі, ми зустрічаємо їх чудовим вином. Коли приходять шакали чи вовки, ми зустрічаємо їх із дробовиками", — заявив міністр оборони КНР.

Останнім часом сталася низка інцидентів між Збройними силами США та Народною визвольною армією Китаю (НВАК), коли китайські військові робили небезпечні й агресивні маневри поблизу американських колег. Водночас у Пекіні дали зрозуміти, що китайські збройні сили продовжать подібні дії доти, доки сили США та союзників не залишать регіон Південнокитайського моря та прилеглі до нього території. Про це заявив голова Міноборони КНР Лі Шанфу під час публічного виступу в Сінгапурі на щорічній конференції "Діалог Шангрі-Ла".

У своєму першому публічному виступі міністр оборони Китаю не залишив жодних сумнівів у тому, що збройні сили його країни продовжуватимуть займатися тим, що США й інші союзники називають "небезпечною та непрофесійною поведінкою на морі та в повітрі". Водночас він заявив, що будь-які іноземні військові мають "займатися своєю справою".

"Чому всі ці інциденти сталися в районах поруч із Китаєм, а не в районах поруч із іншими країнами? Найкращий спосіб — це щоб усі країни, особливо кораблі ВМС і винищувачі (США), не вчиняли дій із закриття територій інших країн. Який сенс туди йти? У Китаї ми завжди говоримо: "Не лізь не у свою справу", — відповів Лі Шанфу.

Міністр додав, що Китай, як і раніше, відданий шляху мирного розвитку, але без вагань захищатиме свої "законні права й інтереси, не кажучи вже про те, щоб пожертвувати основними інтересами нації".

"Як йдеться у відомій китайській пісні: "Коли до нас приходять друзі, ми зустрічаємо їх чудовим вином. Коли приходять шакали чи вовки, ми зустрічаємо їх із дробовиками", — заявив міністр оборони КНР.

У своїй промові Лі Шанфу наголосив — "певна країна" нав'язує свої правила іншим, представляючи міжнародне право як своєрідну змову Заходу з метою притиснути Китай до стінки. Він вважає, що чесність і справедливість для великих чи малих, сильних чи слабких, багатих чи бідних країн мають перевищувати "закон джунглів", оскільки всі вони є рівноправними членами міжнародної спільноти.

Не називаючи відкрито конкретну державу, китайський міністр висміяв так званий "міжнародний порядок, заснований на правилах". Він сказав, що в цьому сенсі ніхто й ніколи не скаже, "що це за правила та хто їх встановив".

Коментуючи слова глави Міноборони КНР, експерт із Китаю з Австралійського інституту стратегічної політики Малкольм Девіс в інтерв'ю Breaking Defense зазначив, що по суті Лі Шанфу чітко окреслив позицію Китаю. Він не сприймає наявну систему та хоче, щоб інші країни, переважно США, залишили міжнародні води й повітряні шляхи поблизу Китаю.

"Китай хоче отримати ексклюзивний доступ до вод Східної Азії. Іншими словами, він хоче військово-морського панування та контролю. Велика стратегічна мета — це міжнародний порядок під керівництвом Китаю, китайське століття, в якому стратегічна перевага США закінчилася", — розповів Девіс.

Нагадаємо, 26 травня китайський багатоцільовий винищувач Народно-визвольної армії J-16 виконав агресивний маневр поблизу американського літака, створивши на заваді RC-135 зону турбулентності. У ВПС США заявили, що вони виконували звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, тому дії китайського льотчика були невиправдано агресивними.

Також стався інцидент 3 червня. Китайський військовий Luyang III DDG 132 двічі перетнув шлях американському есмінцю USS Chung-Hoon, здійснивши небезпечний маневр. Щоб уникнути зіткнення, есмінець ВПС США змушений був змінити курс і знизити швидкість руху.