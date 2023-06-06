Добровольці опублікували кадри ліквідації полковника ЗС РФ Стесєва (відео)

У Легіоні "Свобода Росії" пообіцяли, що кожен воєнний злочинець отримає заслужене покарання. Уточнюється, що полковника ЗС РФ Андрія Стесєва було ліквідовано в ніч на 5 червня в районі села Нова Таволжанка.

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео ліквідації в Бєлгородській області старшого оперативного командування ПДВ РФ полковника Андрія Стесєва. Про це повідомляється в Telegram-каналі ЛСР.

"Таких злочинців, як він, що забруднили руки по лікоть у крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива розплата", — йдеться в публікації.

Увага, відео 18+: рейд РКД у Бєлгородській області, відео ліквідації полковника Андрія Стесєва

За словами представників пресслужби ЛСР, кожен воєнний злочинець має понести заслужене покарання перед судом.

Російського військового ліквідували російські добровольці в ніч на 5 червня у районі села Нова Таволжанка.

Про 53-річного полковника Андрія Стесєва відомо, що він брав участь у багатьох російських військових кампаніях — будь-то дві Чеченські війни, Сирія, "миротворча місія в Югославії" або окупація Абхазії.

До того ж, він має дві медалі за "повернення" Криму. Однак невідомо, яка саме йому відводилася роль в окупації Кримського півострова.

Нагадаємо, що, за інформацією ЛСР, полковник Андрій Стесєв несе відповідальність за воєнні злочини на території України.

Також повідомлялося, що в ЛЗР показали відеозапис знищеної російської техніки в Бєлгородській області: танки, БМП-3 і БРДМ.