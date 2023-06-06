В Чехії готуються розпочати модернізацію українських танків Т-64, – Міноборони країни

Чеське підприємство не тільки відремонтує танки, але і встановить в них нову оптику, покращений звʼязок та інші елементи.

Найближчим часом чеське державне підприємство VOP CZ почне ремонтувати українські танки Т-64. З міркувань безпеки кількість техніку, яку будуть відновлювати, не називають. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Чехії.

Контракт між чеським підприємством та "Укроборонпромом" підписали у лютому 2023 року. Контракт передбачає ремонт та модернізацію танків Т-64. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова каже, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором.

"Ми надаємо непотрібну військову техніку, навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців", — заявила Чернохова.

Останніми тижнями працівники VOP CZ відвідували підприємства "Укроборонпрому" в Україні, щоб налагодити взаємну співпрацю. Директор VOP CZ каже, що Т-64 довгий час стояли на зберіганні, а тому потребують повного розбору, а потім заміни багатьох запчастин. Українські фахівці будуть контролювати процес модернізації.

Зазначається, що українські танки отримають покращену оптику, кращий звʼязок та інші покращення.

Нагадаємо, 3 травня ЗМІ писали, що в Україні створили важкий БТР на базі танка Т-64 — БТР-Т.

27 квітня ЗМІ писали, що Польща створює центр для ремонту українських танків Leopard 2, Т-64 та Т-72.