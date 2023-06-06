Не пов'язані із збройними силами: Варшава про участь ПДК в операціях під Бєлгородом

У канцелярії польського прем'єр-міністра відповіли, що діяльність ПДК не повинна ототожнюватися з владою Республіки Польща.

Міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Станіслав Жарін прокоментував причетність бійців "Польського добровольчого корпусу" (ПДК) до бойових дій на території Бєлгородської області РФ. Він наголосив, що ПДК ніяк не пов'язаний із польськими збройними силами чи будь-якою установою Республіки Польща, передає видання Defence 24.

"Діяльність польських добровольців, які підтримують Україну в боротьбі проти Росії, не має ототожнюватися з владою Республіки Польща", — заявив Жарін.

Автори публікації зазначили, що після постів у Telegram з бійцями ГДК у польському інформаційному просторі зчинився галас з приводу того, що поляки брали участь в операціях під Бєлгородом, тобто перетнули українсько-російський кордон. І хоча польські добровольці брали участь в оборонних боях практично від початку повномасштабного російського вторгнення, вони були розкидані за різними фронтовими формуваннями.

Крім того, більшість із них раніше проходили стажування в підрозділах Міжнародного легіону, тому корпус мав стати першим офіційним підрозділом, у якому служили представники інших націй.

Також було наголошено, що тисячі поляків українського походження, які мешкають у прикордонних територіях, наприклад на Волині, стали на захист своєї країни.

Водночас щодо участі бійців ПДК у диверсійних операціях на території Бєлгородської області у повідомленні "Російського добровольчого корпусу" сказано, що поляки все ж займалися забезпеченням конвоювання військовополонених, військовим та медичним тиловим забезпеченням, але лише в межах державного кордону України.

"Польський добровольчий корпус не брав участі в операціях російських підрозділів, які, воюючи на боці України, проводили операції на території Росії", — йдеться у заяві.

Нагадаємо 6 квітня стало відомо, що бійці "Польського добровольчого корпусу" та "Російського добровольчого корпусу" спільно виконуватимуть бойові операції в Україні. При цьому ПДК отримав емблему кавалерійського ескадрону "Гусарів смерті", який поляки створили у 1920 році для боротьби з більшовиками.