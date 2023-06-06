"Найбільша катастрофа в Європі": Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ України закликає країни "Великої Сімки" та Європейського союзу розглянути можливість запровадження нових далекоглядних санкцій проти Росії через черговий масштабний теракт.

Україна висловила намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"За підсумками засідання РНБО вранці 6 червня було погоджено запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ закликає країни Групи Семи та Європейського союзу розглянути можливість запровадження нових далекоглядних санкцій проти Росії, включаючи санкції щодо російської ракетної індустрії та атомної галузі.

"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, мета якої завдати максимально великої кількості жертв та руйнувань", — йдеться у заяві.

У Міністерстві закордонних справ зазначають, що теракт, скоєний на Каховській ГЕС, спричинив жваві обговорення як серед окупаційних сил у Херсонській області, так і серед пропагандистів на російському телебаченні. Це свідчить про попереднє планування цього інциденту.

"Підрив греблі Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних переговорів із РФ", — зазначають у відомстві.

Враховуючи можливу небезпеку через зниження рівня води в Каховському водосховищі, існує ризик виникнення інциденту на іншому об'єкті критичної інфраструктури, який також знаходиться під окупацією російськими силами — Запорізької АЕС.

Україна закликає міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС та вжити відповідних заходів щодо Росії.

МЗС України наголошує, що техногенний злочин, скоєний Росією на Каховській ГЕС, очевидно підтверджує високу актуальність української формули миру. У зв'язку з цим МЗС закликає міжнародних партнерів приєднатися до її втілення якнайшвидше, особливо щодо протидії екоциду, забезпечення ядерної та енергетичної безпеки.

Міністерство закордонних справ наголошує, що Росія має відповідати за всі наслідки свого злочину, враховуючи негативні наслідки для людей, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, 6 червня в Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою у світі. Без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель, що спровокує глобальну продовольчу кризу значної частини планети.

Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі національного телемарафону заявила, що російські загарбники підірвали дамбу, бо намагаються розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб у такий спосіб тиснути на Україну.