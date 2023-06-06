"Зуби дракона розійшлися по кишенях": ЛСР показав заїзд на територію РФ на танку (відео)

За словами російських добровольців, вони на бронетехніці заїхали до прикордонного села, де не помітили жодної фортифікаційної споруди.

Бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) показали кадри заїзду на територію Бєлгородської області РФ з виглядом від першої особи. Відповідне відео опубліковано пресслужбою ЛСР у вівторок, 6 червня.

На відео російські добровольці заїхали до села Нова Таволжанка на танку — населений пункт, у якому нібито ще 5 червня "ліквідували" всіх бійців за заявою Міноборони РФ.

Як зазначили добровольці, особливих перешкод чи фортифікаційних споруд на шляху до російського населеного пункту вони не зустріли.

"Як бачите, горезвісні "зуби дракона" успішно розійшлися по кишенях чиновників. Визвольні сили Легіону "Свобода Росії" та РДК проїхалися з вітерцем і зайняли вигідні позиції для продовження боротьби", — сказано в повідомленні ЛСР.

Нагадаємо, днем раніше, 5 червня російські ЗМІ повідомляли, що добровольці з РДК та ЛСР форсували річку Сіверський Донець і вийшли до села Нова Таволжанка.

Того ж дня, 5 червня, стало відомо, що в бою було вбито полковника Андрія Стесєва, старшого оперативного угруповання Бєлгорода.

Також нагадаємо, 5 червня російські добровольці опублікували відео знищення техніки ЗС РФ у Бєлгородській області. Бійці Легіону "Свобода Росії" закликали солдатів ЗС РФ припинити опір, здаватися в полон та зберегти собі життя.