У МЗС Великобританії назвали "гидотою" підрив греблі Каховської ГЕС

За словами голови британського МЗС Джеймса Клеверлі, навмисна атака на виключно громадянську інфраструктуру – військовий злочин. Лондон готовий підтримати Київ та постраждалих у цій катастрофі.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі назвав руйнування греблі на підконтрольній російським військам українській території "огидним актом". Про це Клеверлі написав у Twitter.

"Руйнування Каховської греблі — мерзенний вчинок. Навмисна атака на виключно цивільну інфраструктуру — військовий злочин. Великобританія готова підтримати Україну і постраждалих у цій катастрофі", — йдеться у посту британського міністра.

Україна звинуватила Росію в тому, що греблю було підірвано зсередини, тобто у навмисному військовому злочині.

Окупаційна адміністрація РФ робить взаємовиключні твердження: одні говорять про український обстріл, інші — що гребля прорвалася сама по собі через пошкодження, що вже були.

Офіційні особи обох сторін закликали мешканців евакуюватись. У Євросоюзі назвали руйнування греблі Каховської ГЕС черговим прикладом "варварської агресії" Росії проти України.

За словами представника Єврокомісії Пітера Стано, "це нова ознака ескалації, що доводить жахливий та варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня".

Нагадаємо, що, згідно з заявою командування "Південь", окупанти підірвали Каховську ГЕС. Масштаб руйнувань уточнюється.

Також повідомлялося, що внаслідок підриву греблі вода з Дніпра вже затоплює Нову Каховку та підібралася до Херсона. Після цього теракту, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росіянам не сподобаються нові рішення відомства нацбезпеки.