З'явилися знаки: руйнування Каховської ГЕС почали показувати на картах Google

Користувачі Google-карток можуть побачити інструкцію від Міністерства внутрішніх справ України про евакуацію під час натискання на відповідні знаки в районі затоплення.

Після теракту, здійсненого російськими окупантами на Каховській ГЕС, користувачі звернули увагу, що на картах Google з'явилося попередження про руйнування греблі. Про це стало відомо із Google-карт.

Після інциденту з руйнуванням греблі Каховської ГЕС на картах з'явилися знаки, що вказують на руйнування греблі. При натисканні на ці знаки користувачі можуть побачити інструкцію від Міністерства внутрішніх справ України про евакуацію, а також дані про гарячі лінії, надані Херсонською обласною державною адміністрацією.

Руйнування Каховської ГЕС почали показувати на Google-картах

Ці сторінки містять актуальні дані, пов'язані з подією, включаючи наслідки та вжиті заходи. Користувачі можуть отримати доступ до цієї інформації, щоб бути в курсі поточної ситуації та прийняти відповідні дії.

Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили про підрив ЗС РФ греблі Каховської гідроелектростанції та заявили, що уточнюється масштаб руйнувань, швидкість та обсяги води та можливі райони підтоплення. У Херсонській ОВО закликали мешканців області, які мешкають у населених пунктах із ризиком затоплення, евакуюватися.

Також Фокус у своєму матеріалі зібрав усю інформацію про підрив Каховської ГЕС та розповів, до яких наслідків може призвести техногенна катастрофа.