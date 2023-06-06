"Будуть покарані": МЗС Чехії порівняло підрив Каховської ГЕС зі зброєю масового ураження

За словами міністра Яна Ліпавського, Росія розширює межі агресії проти України. Чиновник заявив, що таку жорстокість треба засудити, а всіх винних покарати.

Підрив ЗС РФ дамби Каховської Гідроелектростанції можна порівняти з використанням зброї масового ураження мирних людей. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у себе в Twitter.

За його словами, Росія продовжує свою агресію проти українців. Таку жорстокість треба засудити та покарати всіх винних.

"Росія продовжує розсовувати межі своєї агресії. Атаку на Новокаховську дамбу над житловими кварталами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!" — написав Ліпавський.

Ян Ліпавський про підрив греблі Каховської ГЕС Фото: Ян Липавский

Нагадаємо, що руйнування Каховської ГЕС почали показувати на Google-картах. Користувачі Google-карток можуть побачити інструкцію від Міністерства внутрішніх справ України про евакуацію під час натискання на відповідні знаки в районі затоплення.

Також повідомлялося, що в Держдумі РФ натякнули на наступний удар після підриву Каховської ГЕС — по ЗАЕС. Російський депутат Віктор Водолацький назвав знищення гідроелектростанції очікуваним "злочином проти людей" та звинуватив у ньому президента України.

Крім того, експерт розповів Фокусу, що масштаби екологічної катастрофи через підрив дамби ГЕС вийдуть далеко за межі України. Підрив греблі Каховської ГЕС може мати катастрофічні наслідки. Це призведе не тільки до підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, а й до проблем з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.