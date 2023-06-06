На бойовому завдання загинув український льотчик Владислав NOMAD Савєльєв

У захисника залишилась маленька дитина та жінка. Льотчик мріяв про Норвегію після перемоги.

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик винищувача Владислав NOMAD Савєльєв. Про це розповів побратим Дмитро Шкаревський у фейсбуці.

Подія сталася 2 червня під час виконання бойового завдання. За словами Шкаревського, найбільша мрія Владислава Савєльєва було відправитись після перемоги з друзями і сімʼєю у Норвегію. Проте тепер його бажання можна буде втілити лише посмертно. Над фіордом розвіють прах українського льотчика.

"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні закордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека", — написав Дмитро Шкаревський.

У загиблого льотчика залишилась дружина та маленька дитина. На сторінці Шкаревського йде збір на допомогу сімʼї захисника.

Сімʼя Владислава Савєльєва

Нагадаємо, 5 червня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські льотчики вже вирушили на навчання у Великобританію. Проте пізніше у Повітряних силах спростували слова Шмигаля. Нині тільки сформовані списки для навчання.