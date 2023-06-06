З метою самооборони: Україна має право завдавати ударів по РФ західною зброєю, — міністр

Борис Пісторіус зазначив, що з українського боку не надходили сигнали про те, що ЗСУ використовують німецьке озброєння для атак по території РФ.

Україна в межах міжнародного права може використовувати зброю, надану західними союзниками, для завдавання ударів по території Російської Федерації. Таке застосування виправдане, якщо удари завдаватимуться з метою самооборони, заявив 6 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Deutsche Welle.

Заява глави Міноборони прозвучала під час поїздки Пісторіуса країнами Азії. Водночас у Німеччині здійснюють внутрішні перевірки постачання озброєння в Україну.

За словами міністра, хоч Україна і має право оборонятися, Берлін не хотів би, щоб німецькі танки чи інше надане Києву озброєння використовувалися в межах російських кордонів.

Також Пісторіус зазначив, що він не отримував жодних сигналів від української влади щодо того, що вони підуть проти побажань Німеччини у цьому плані.

"Я абсолютно довіряю нашим українським партнерам", — наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив про намір Брюсселя звернутися до Києва за роз'ясненнями з приводу повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовували "проукраїнські сили для боротьби з російськими військами" на західному кордоні Бєлгородської області Росії.

З цього приводу висловився представник ГУР Андрій Юсов. Він заявив, що питання про використання іноземної зброї на території РФ потрібно ставити "Російському добровольчому корпусу" та легіону "Свобода Росії", які на нього вже відповіли. Зокрема, бійці РДК повідомили, що використали трофейну техніку, яка була захоплена у росіян.