Для бойових завдань: ЗС РФ відправили ЗРК С-400 до Мінської області Білорусі — розслідувачі (карта)

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" з'ясувала, що міністр оборони РБ Віктор Хрєнін побував у розташуванні 15-ї зенітно-ракетної бригади Смолевичського району.

ЗС РФ відправили зенітно-ракетний комплекс С-400 до Мінської області Білорусі. Він надійшов на озброєння 6-го дивізіону 15-ї зенітно-ракетної бригади. Про це заявили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що в Міноборони Білорусі заявили, що міністр Віктор Хрєнін 6 червня відвідав зенітно-ракетний підрозділ, де на озброєння було поставлено зенітний ракетний комплекс С-400. Там він оцінив процес підготовки підрозділу до заступу на бойове чергування та виконання особового складу поставлених командуванням завдань.

"На опублікованих МО РБ фото (серед іншого) можна побачити командира 15-ї зенітної ракетної бригади ЗС РБ (в/ч 30151) полковника Андрія Долбика", — сказано в повідомленні.

Віктор Хрєнін відвідав зенітно-ракетний підрозділ із С-400 Фото: Міноборони Білорусі

Віктор Хрєнін відвідав зенітно-ракетний підрозділ із С-400 Фото: Міноборони Білорусі

Крім того, на кадрах, опублікованих Міноборони Білорусі, можна побачити, як командувачу ВПС та військ ППО полковнику Лук'яновичу доповідав військовослужбовець 15-ї зенітної ракетної бригади.

"Аналіз фото/відео, опублікованих МО РБ показав, що Хрєнін сьогодні відвідав розташування 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади", — зазначили у моніторинговій групі.

Повідомляється, що ця бригада дислокується на території Мінської області у Дубровому, Смолевичському районі.

Місцезнаходження ЗРК С-400 Фото: Беларускі Гаюн

Що таке ЗРК С-400

Російський зенітний ракетний комплекс для знищення повітряних та деяких балістичних цілей. Може збивати цілі на відстані від 2 до 400 км, а балістичні цілі на відстані до 60 км.

Нагадаємо, що 1 червня РФ і Білорусь пригрозили збивати дрони "досконалою" лазерною зброєю. Розробники з РБ запевняють, що вже у 2023 році буде готовий модуль потужністю 100 кВт, який зможе збивати цілі на відстані десятки кілометрів.

Також 5 червня Олександр Лукашенко назвав Калінінградську область РФ "своєю". За словами білоруського політика, жителі Калінінградської області є найближчими людьми для білорусів. Саме Білорусь відповідала за цей регіон за часів Радянського Союзу.