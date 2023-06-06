У Маріуполі лунають вибухи: під обстріл потрапив морський порт (фото, відео)

Місцеві жителі заявили, що гучний звук від вибуху було чутно у всіх районах окупованого міста на Донеччині.

У вівторок, 6 червня, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецька область пролунав вибух. Його чули мешканці усіх районів міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що "гучно" було у всіх районах Маріуполя.

Трохи пізніше в Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив" зазначили, що епіцентр вибуху припав на морський порт.

"У порту прямо красиво. Що тепер? Знову гіперзвук падаючого газового балона після ППО? А новини про "захід у порт нового судна" ймовірно збіг?" — пишуть у джерелі.

Нагадаємо, що після точних попадань ракет за позиціями російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську з місцевого порту почали виводити кораблі.

Крім того, радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко поділився кадрами з місця прильоту ракети будівлі колишнього оздоровчого комплексу "Ялта", в якому перебували військовослужбовці Російської Федерації.