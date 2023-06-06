Після підриву Каховської ГЕС: ЗСУ завдають ударів по позиціях РФ на лівому березі Дніпра (відео)

На кадрах, опублікованих Сухопутними військами, видно вибухи та стовпи диму після "прильотів" по позиціях російських загарбників.

У вівторок, 6 червня, українські захисники продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів на лівому березі Дніпра. Відповідне відео Сухопутні війська опублікували у Telegram.

Попри сьогоднішню катастрофу на Каховській ГЕС, Сили оборони України продовжують свою роботу. На кадрах видно вибухи та клуби диму, що піднімаються над позиціями окупантів після "прильотів".

Також на відео можна помітити, що вода також дісталася позицій українських бійців, проте це їх не зупиняє. Голос за кадром зазначає високу швидкість течії.

"Боже, як воно горить", – каже оператор.

Нагадаємо, 6 червня Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ опублікувало відео масштабного штурму позицій загарбників із застосуванням техніки та артилерії.

5 червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська втратили свої позиції за певними напрямками. За їхньою інформацією, українські війська просунулися вглиб території на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів.