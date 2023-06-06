"Почнеться не в соцмережах": у Міноборони закликали не гадати про старт контрнаступу ЗСУ (відео)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася відео, в якому натякнули українцям, щоб вони не обговорювали контрнаступ ЗСУ у соціальних мережах.

У Міноборони України натякнули, що українцям не варто обговорювати плани військового командування та пересування військової техніки у соціальних мережах. Відео із закликом опублікувала у себе в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Плани люблять тишу. Наступ розпочнеться не в соцмережах", — підписала вона відео.

У ролику показано, як українці пишуть різні повідомлення у соціальних мережах, обговорюючи початок контрнаступу ЗСУ. Однак на екрані з'являється заклик до мовчання.

Потім на екрані з'являється напис: "Наступ почнеться не в соцмережах", після чого стираються в повідомлення.

Зазначимо, що раніше 5 червня Маляр говорила, що ЗСУ просунулися під Бахмутом на відстань 1600 метрів. За її словами, бійці Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на кількох напрямках на східному фронті.

Нагадаємо, що майор ЗСУ Максим Жорін 6 червня підтвердив, що ЗСУ відновили наступальні дії, щоб оточити Бахмут. За його словами, росіяни почали перекидати резерви до Бахмута та вибудовувати оборону. Кожна лісосмуга дається з тяжкими боями.