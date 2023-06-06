"Щоб перешкодити контрнаступу": РФ має всі підстави для підриву Каховської ГЕС, — ISW

Україна "не зацікавлена у руйнуванні греблі", так як це загрожує затопленням 80 міст, сотнями тисяч біженців та порушенням електропостачання, вважають військові дослідники.

Поки українська влада та окупаційна адміністрація РФ обмінюються заявами, аналітики "Інституту дослідження війни" не здивувалися підриву Каховської ГЕС, оскільки прогнозували такий розвиток подій, передає Sky News.

Ще минулого року співробітники американського аналітичного центру припускали, що російські війська влаштують вибух на греблі Каховської ГЕС, щоб відвернути увагу від відступу військ з Херсона і перешкодити контрнаступу України, а потім покладуть відповідальність за знесену греблю на київське керівництво.

Американські експерти заявили, що поки що вони не готові дати оцінку тому, хто несе відповідальність за прорив греблі, але сказали, що їхній жовтневий аналіз все ще є актуальним.

Хто підірвав Каховську ГЕС:

Україна "не зацікавлена у руйнуванні греблі", оскільки це загрожує затопленням 80 міст, сотнями тисяч біженців та порушенням електропостачання, зазначали військові дослідники з ISW.

У Росії ж "є всі підстави" для цього, щоб відвернути увагу від військ, що відступають, і розширити водну перешкоду: контрнаступаючим українським військам необхідно буде перетинати річку для подальшого просунення.

В ISW назвали абсурдними заяви про те, що російські війська не підриватимуть греблю через подачу води до Криму, оскільки Кримський півострів зміг вижити і без доступу до каналу в період з 2014 по 2022 роки.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про пошкодження греблі Каховської ГЕС, яка була розрахована витримати ядерний удар. За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти, можливо, не розрахували силу вибуху, до того ж гребля була пошкоджена і раніше.

Також повідомлялося, що після підриву Каховської ГЕС у Херсоні будинки пливуть, а люди рятують тварин.