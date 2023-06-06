Підрив Каховської ГЕС: Росія теж вирішила скликати Радбез ООН

Постпред РФ в ООН Василь Небензя спростував причетність Росії до руйнування ГЕС, аргументувавши це тим, що затоплення відбувається на території, яка знаходиться під її контролем.

Росія зкличе термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із руйнуванням Каховської ГЕС, повідомив постійний представник РФ при всесвітній організації Василь Небензя. Про це повідомляє РІА "Новости".

"Ми скличемо. Терміново. Не знаю точного часу", — сказав він у відповідь на запитання, чи є у російської делегації такі плани.

Небензя також прокоментував звинувачення Росії у скоєнні підриву гідроелектростанції.

"Чи можуть вони бути в психічному здоров'ї? Хіба ми можемо провести диверсію на ГЕС, коли затоплення відбувається на території, яку контролює Росія?" — сказав дипломат.

Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС

Україна ще раніше висловила намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"За підсумками засідання РНБО вранці 6 червня було погоджено запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Також у дипломатичному відомстві закликали країни "Великої сімки" та Європейського союзу розглянути можливість запровадження нових далекоглядних санкцій проти Росії, включаючи санкції щодо російської ракетної індустрії та атомної галузі.

Нагадаємо, внаслідок затоплення, спричиненого руйнуванням дамби Каховської ГЕС, у тимчасово окупованій Новій Каховці загинули всі тварини зоопарку "Казкова діброва". Від підтоплення могли врятуватися лише лебеді та качки.

За інформацією ЗМІ, аналітики Інституту дослідження війни не здивувалися підриву Каховської ГЕС, оскільки прогнозували такий розвиток подій. Ще минулого року вони припускали, що російські війська влаштують вибух на греблі.