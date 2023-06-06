Дамбу на Каховській ГЕС пошкодили кілька днів тому: знімки Maxar підтвердили (фото)

За супутниковими знімками Maxar видно, що автомобільний міст на греблі був цілим ще 28 травня. Але знімки від 5 червня показали, що не вистачає однієї із частин, яка могла зникнути 1-2 червня.

Критичну важливу дамбу у Новій Каховці пошкодили за кілька днів до масштабного обвалення конструкції, що сталося увечері 5 або вранці 6 червня, на що вказують результати аналізу CNN.

Журналісти кажуть, що у них немає підтверджень того, що саме пошкодження автомобільного мосту призвели до масштабного обвалення греблі, або це була навмисна атака однієї зі сторін конфлікту.

На супутникових знімках Maxar видно, що автомобільний міст на греблі залишався цілим ще 28 травня. Однак на знімках 5 червня видно, що на ньому не вистачає однієї із секцій. За супутниковими знімками невисокої якості можна дійти висновку, що частини мосту зникли у період із 1 по 2 червня.

З 24 лютого 2022 року Нова Каховка знаходиться під російською окупацією, міська територія використовується ЗС РФ як тилова база та логістичний центр.

Супутникові знімки Каховської ГЕС

Нагадаємо, що опубліковано перші супутникові знімки підірваної Каховською ГЕС. На цих кадрах видно, що основну частину конструкції зруйновано.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, російські війська могли підірвати Каховську ГЕС, щоб завадити контрнаступу ЗСУ.

МЗС Німеччини звинуватило РФ у катастрофі на Каховській ГЕС. За словами голови відомства Анналени Берборк, греблю Новокаховської ГЕС використовували як зброю і наражали людей на небезпеку.