Масштабні руйнування: з'явилося перше супутникове фото підірваної Каховської ГЕС

На кадрах видно, що більшість споруд електростанції зруйновано, а вода потоком ллється назовні.

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У мережі з'явилися перші фото Каховської ГЕС після її підриву окупантами. Кадри опублікували журналісти проєкту "Радіо Свобода".

У медіа показали два знімки, зроблені супутником Planet Labs 4 та 6 червня.

Супутникове фото Каховської ГЕС, 4 червня

Супутникове фото Каховської ГЕС, 6 червня

Знімок, зроблений 6 червня, показує масштаб руйнувань, і на ньому видно, що більшість споруд електростанції зруйновано. Ці фото надають візуальне підтвердження руйнувань, які сталися внаслідок інциденту на Каховській ГЕС.

"На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 р. видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована", — йдеться у повідомленні.

Також серію знімків Каховської ГЕС від компанії Maxar, зроблених 28 травня та 5 червня, опублікував у Twitter журналіст Крістофер Міллер. На цих фото видно пошкоджені раніше шлюзові ворота та проїжджу частину на греблі.

Нагадаємо, що, згідно із заявою командування "Південь", окупанти підірвали Каховську ГЕС. Масштаб руйнувань уточнюється.

Також повідомлялося, що внаслідок підриву греблі вода з Дніпра вже затоплює Нову Каховку та підібралася до Херсона. Після цього теракту секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіянам не сподобаються нові рішення нацбезпеки.