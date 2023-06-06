Дамба не "втомилася": Каховську ГЕС знищили вибухівкою, – ГУР Міноборони

Українські фахівці не бачать причин говорити про поступове руйнування Каховської греблі. Є й інші фактори, каже представник ГУР МО Андрій Юсов.

Каховську ГЕС знищили за допомогою вибухівки, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) має відповідні докази. Про це сказав 6 червня представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

Військовий стверджує, що фахівці не бачать причин говорити про "втому" Каховської греблі.

"Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні такі: фахівці не бачать причин думати, що дамба "втомилася". Є й інші фактори", — заявив Юсов.

Журналісти уточнили, чи є докази саме підриву ГЕС, на що представник ГУР відповів: "Так. Була задіяна вибухівка".

Нагадаємо, що факт підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня підтверджувало оперативне командування "Південь". Одна з версій – підрив ГЕС зсередини.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш 6 червня сказав, що внаслідок підриву греблі на Каховському водосховищі щонайменше 16 тисяч людей залишилися без житла.