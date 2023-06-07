"Дуже амбітна мета": Ігнат розповів, скільки батарей Patriot потрібно для захисту неба

Київ далі прагнутиме до того, щоб захистити українське небо від російських атак. Допомога від партнерів поступово замінить радянське озброєння.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно кілька десятків батарей ЗРК Patriot, щоб захистити небо від російських "Кинджалів". Про це він розповів у ефірі телемарафону 6 червня.

За словами Ігната, озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 50 батарей комплексів Patriot є цілком реальною метою, якої Київ прагнутиме для забезпечення безпечного неба.

"І Patriot проти балістики, і SAMP-T теж працює по балістиці, і інші системи — без них теж ніяк. Це і IRIS-T, і NASAMS, це все — та основа ППО, яка має замінити старе радянське озброєння", — йдеться у повідомленні.

Це свідчить про те, що цифри 50 батарей не повинні нікого лякати. Це дуже дорого, але Україна розуміє, що не все одразу. Зміцнюватимуть захист неба поступово. Доки громадяни не зможуть відчути відносну безпеку.

"Ми поступово зміцнюватимемо нашу ППО Повітряних Сил, Сухопутних військ і так далі. Ну і, чекаємо, звичайно, хороших новин про F-16 — нам дуже потрібен цей літак", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 6 червня у Повітряних силах назвали кількість збитих ракет під час нічного обстрілу України. За даними командування, більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 летіли у напрямку української столиці. Усі повітряні цілі вдалося збити силами та засобами ППО.

5 червня партизани повідомили, що ЗС РФ поставили системи ППО у житловому масиві Маріуполя.