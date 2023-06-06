Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість збитих ракет (фото)

За даними командування, більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 летіли в напрямку української столиці. Усі повітряні цілі вдалося збити силами та засобами ППО.

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У ніч проти 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України було знищено всі 35 крилатих ракет, випущені російськими окупантами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У публікації зазначається, що з 00:30 до 04:00 години ЗС РФ атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Обстріл вели з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено всі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямували в напрямку столиці — до зони відповідальності повітряного командування "Центр", — зазначили в ПС ЗСУ.

ЗС РФ випустили по Україні 35 крилатих ракет

Ракетний обстріл України 6 червня: що відомо

У ніч проти 6 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ ракетами типу Х-101/555. Падіння уламків зафіксовано в Деснянському районі міста, внаслідок чого було пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

У КМВА також зазначили, що уламки ракети були виявлені на даху приватної будівлі Дніпровського району. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Крім того, вночі 6 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід у Шевченківському районі.

"Зруйновано дорожнє покриття, розбито житлові будинки й офіси — вибито шибки, вікна. Обстежимо покрівлю, тому що вважаю, що були осколкові влучення в дахи", — додав Терехов.

Нагадаємо, що 5 червня ЗС РФ також пошкодили трубопровід із аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Через черговий російський обстріл відбулася розгерметизація, що становить небезпеку для навколишнього середовища та місцевих жителів.