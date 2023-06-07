"Ноги в кров": боєць "Азова" розповів, як пройшов 200 км пішки з Маріуполя (фото)

"Азовець" із позивним "Стопер" прилетів на гелікоптері в оточений Маріуполь на допомогу українським захисникам, після чого зміг самостійно вибратися на підконтрольну Україні територію та знову взятися за виконання бойових завдань.

Торік боєць полку "Азов" із позивним "Стопер" пройшов сотні кілометрів пішки з Маріуполя, щоб вибратися з окупації. Про це український захисник розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Рік тому після пекла Маріуполя та Азовсталі, пройшовши пішки близько 200 км, стерши ноги в кров, я зміг дістатися до підконтрольної території та вигризти у ворога таку недосяжну свободу для себе!" — написав боєць.

Військовослужбовець зазначив, що знову розпочав виконання бойових завдань. За словами "азовця", його метою є здобуття свободи для всіх українців та вихід на державні кордони 1991 року.

"Азовець" прилетів гелікоптером в оточений Маріуполь

Військовий полку "Азов" Руслан Сербов із позивним "Давід" зазначив, що свого часу "Стопер" прилетів на гелікоптері в оточений росіянами Маріуполь на допомогу українським військовослужбовцям.

"Він долетів та гідно проявляв себе у міських боях, знищував ворога, виконуючи накази командирів, ніколи не відмовляв у допомозі, та тим паче не залишав ніколи поранених у біді. Цей на вигляд сором’язливий та простий хлопець мав більше сили та мужності, ніж сотні будь-яких чоловіків", — написав військовослужбовець.

"Стопер" пішки вибрався з окупованого міста

Як зазначає "Давід", після наказу скласти зброю, "Стопер" тиждень жив в сховищі, виритому на "Азовсталі", а потім пішки вибрався з окупованого міста, проходячи через фільтрацію окупантів.

"Справжня легенда, яку треба знати і поважати, і брати собі в кумири", — підсумував український захисник.

Нагадаємо, що 2 червня стало відомо про загибель у боях під Бахмутом музиканта та поета Данила Подибайла, родом із Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ він допомагав військовослужбовцям та цивільним у блокадному Маріуполі. Після того, як йому вдалося вибратися з міста, молодик одразу вирушив на фронт.