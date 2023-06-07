"Вода ще прибуватиме": у Херсонській ОВА розповіли про ситуацію у підтоплених населених пунктах

Як прогнозують в адміністрації, наступні 20 годин рівень води в затопленому регіоні підніметься ще на 1 метр, а станом на зараз інтенсивність підтоплення зменшується.

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, велика вода затопила вже кілька населених пунктів, зокрема й мікрорайон Корабел у Херсоні та в ніч проти 7 червня дісталася Білозерської громади. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби, вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася", — проінформував він.

За інформацією ОВА, загалом на ранок 7 червня затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Евакуйовано 1477 людей, зокрема з мікрорайону Корабел вивезли 1286. Служби працюють з питань евакуації жителів з затоплених територій.

У зведенні Генштабу ЗСУ 7 червня повідомили, що російські терористи здійснили черговий воєнний злочин — з метою недопущення просування українських військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів перебувають в зоні підтоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що греблю Каховської ГЕС підірвали російські окупанти. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, які розташовані в небезпечній зоні.

У місті Херсон через ризик затоплення знеструмили мікрорайон Корабел, а також оголосили про припинення газопостачання.

В Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою у світі. Очільник ОП Андрій Єрмак вважає, що мета цього терористичного акту з боку ЗС РФ – підрив глобальної продовольчої безпеки.