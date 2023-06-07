У Запорізькій області пролунали вибухи: окупанти стверджують про роботу ППО (фото)

Мелітопольський мер Іван Федоров розповів, що гучний вибух пролунав поблизу захопленої ворогом військової частини. Російська ППО, за його словами, не встигла відбити атаку.

У Мелітополі пролунали потужні вибухи. Про це 7 червня повідомили у місцевому телеграм-каналі "РІА-Мелітополь".

"У Мелітополі гучно, спрацювала також російська ППО", — йдеться у пості.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Пізніше автори контенту проінформували про вибухи в районі селища Мирне у Запорізькій області.

"Також нам повідомляють, що кілька вибухів було з боку Мирного", — написали вони.

Як стало відомо, у селищі пролунав "потужний вибух" у районі військової частини.

"Після чого в Мелітополі росіяни почали запускати свою діряву ППО", — проінформували у телеграм-каналі.

Окрім того, за даними авторів контенту, вибухи пролунали і в місті Токмак у Запорізькій області.

"Одночасно з вибухом в Мирному Мелітопольського району як мінімум шість вибухів також чули мешканці Токмака", — додали вони.

Робота ППО в Мелітополі: звинуватили ЗСУ

Колаборант Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі написав, що Збройні сили України нібито намагались завдати удар по Мелітополю.

"Слава Богу, ППО Росії встигла відпрацювати та захистити мирне життя містян", — заявив він.

Вибухи у Запорізькій області: реакція України

Ситуацію в регіоні прокоментував у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Одразу у двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно", — написав він.

Мер повідомив, що військова частина, біля якої пролунав потужний вибух, була захоплена російськими окупантами. За його інформацією, загарбники спізнились із застосуванням своєї "влучної ППО".

"Уточнюємо деталі", — передав Федоров.

Нагадаємо, 6 червня пролунав вибух в тимчасово окупованому Маріуполі. У місцевому телеграм-каналі повідомили, що був уражений морський порт.

Раніше, 3 червня, невідомі підірвали залізницю поблизу села Долинське у Запорізькій області. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти використовували її для транспортування техніки та армійців на передову.