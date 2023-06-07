У Києві на автівки ООН приклеїли надписи "непотрібні та некорисні" після підриву ГЕС (фото)

Увагу активістів привернули позашляховики ООН та ВООЗ, які перебували на стоянці у Києві. Наклеєні надписи демонструють ставлення українців до міжнародної організації.

У Києві на автівки ООН приклеїли надпис Useless (непотрібний, некорисний) у зв'язку з бездієвою позицією міжнародної структури стосовно підриву греблі Каховської ГЕС. В Instagram в обліковому записі yo.syp опубліковані відповідні фото.

У дописі зазначено, що 6 червня російські загарбники спричинили найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Внаслідок зруйнування об'єкта тисячі людей залишилися без домівок.

Увагу активістів привернули позашляховики ООН та ВООЗ, які перебували на стоянці. Згодом на транспортних засобах з'явилися надписи Useless.

"Кілька" білих чистих позашляховиків… Жодного вандалізму, лише висловлення позиції", – наголосив автор допису.

На світлинах можна побачити, що приклеїли надписи "seless" після літери U. Внаслідок цього утворилося слово "useless" – "некорисні".

Фолловери у соцмережі у коментарях підтримали дії невідомих активістів. Вони заявили, що від цих позашляховиків білого кольору, що постійно стоять на автомобільних стоянках, могло б бути більше користі. Деяк деякі з користувачів порівняли ставлення ООН до України, як це було до Хорватії під час війни у Югославії.

"Це геніально", "Крутезна ініціатива! Аби ще зробити подібне на їх сайті, а ще краще — на вивісці штаб-квартири", "Такий же досвід мали хорвати зі своїми миротворцями", – висловилися коментатори у Instagram.

Нагадаємо, 6 червня командування "Південь" повідомило, що російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. Це спровокувало затоплення значних територій на Херсонщині та руйнування цивільної інфраструктури. Десятки тисяч людей довелося евакуювати, загинула велика кількість тварин, тисячі українців втратили житло.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ООН своєю неадекватною реакцією на екологічну катастрофу в Україні, яку влаштували росіяни, "обнулила залишки своєї репутації". В Організації об'єднаних націй вирішили після підриву Каховської ГЕС відзначити "День російської мови в ООН".