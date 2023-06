ВВС США обзавелися модернізованим літаком "судного дня" E-6B Mercury

Модернізацією займалася компанія Northrop Grumman із лютого 2022 року. Літак отримав покращені функції командування, управління та зв'язку, які полегшують зв'язок між NCA та ядерною тріадою США.

Перший літак E-6B Mercury, який служить повітряним командним пунктом і ретранслятором зв'язку для ядерних сил США, пройшов модернізацію в рамках контракту, укладеного з компанією Northrop Grumman у лютому 2022 року. Про це повідомили 7 червня оглядачі Defence Brief.

Після укладання контракту на комплексну модифікацію та технічне обслуговування літак E-6B пройшов інтеграцію п'яти блоків, включаючи підвищення ефективності та покращення функцій командування, управління та зв'язку літака.

"Ці удосконалення спрямовані на покращення функцій командування, управління та зв'язку, які полегшують зв'язок між Національним командним органом (NCA) та ядерною тріадою США", — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що другий літак E-6B Mercury вже знаходиться у місті Лейк-Чарльз, де в рамках основної модифікації розпочнеться модернізація, інтеграція та тестування можливостей машини.

"Northrop Grumman використовує передові технології в модернізації, підтримуючи місію ВМС із забезпечення живучості, надійності та стійкості повітряного командування, управління та зв'язку між NCA та стратегічними та нестратегічними силами США для постійної готовності місії", — прокоментував подію віцепрезидент Northrop Grumman Скот Пфайффер.

Коротко про американський "Борт №1"

Літак Е-6 Mercury надійшов на озброєння американських ВПС у 1989 році. Він призначений для вирішення завдань, так званих ТАСАМО (TAke Charge And Move Out) — управління атомними підводними човнами зі стратегічними балістичними ракетами та забезпечення зв'язку з ними в період кризи.

На ньому встановлена апаратура радіозв'язку, здатна працювати в дуже широкому частотному діапазоні. При цьому під час виконання завдань літак випускає вертикально довгі антени та виконує певні маневри у повітрі.

E-6B Mercury у повітрі. Джерело: Airliners

Е-6 Mercury створено на базі пасажирського лайнера Boeing-707. Однак він має декілька особливостей:

наявність засобів секретного зв'язку;

броньований та захищений від радіації корпус;

наявність системи дозаправки у повітрі, завдяки чому літак може перебувати у небі кілька діб.

Літак має прізвисько "Борт №1", оскільки у разі ядерної війни він стає командним пунктом для президента США та міністра оборони.

Нагадаємо, один із шести літаків E-6B Mercury наприкінці лютого прибув до Ісландії. Як повідомили у командуванні ВПС США, мета прибуття "Борта №1" до Європи — спільні навчання в Арктиці.