"Путін особисто наказав": ЗС РФ спеціально підірвали Каховську ГЕС, – Данилов (відео)

За словами секретаря РНБО, команду на теракт видали із Кремля. А вибухівку у греблю окупанти заклали ще восени минулого року.

Російські військові спеціально підірвали Каховську ГЕС, оскільки наказ було віддано у Кремлі. Про це повідомив 7 червня в ефірі "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Вибухівку, за його словами, заклали ще у вересні-жовтні минулого року. За вказівкою з Москви її діяли вчора вночі, 6 червня.

"Команда на теракт видавалася з Кремля, з кабінету (президента РФ Володимира) Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії. Це навіть не рівень ситуації, пов'язаної з (міністром оборони РФ Сергієм) Шойгу", – сказав Данилов.

Окупанти спеціально підняли рівень води на Каховській ГЕС, зазначив Олексій Данілов

Окупанти перед підривом греблі підняли рівень води на Каховській ГЕС. На думку секретаря РНБО, так вони чекали на контрнаступ ЗСУ.

"Вони всі чекають нашого контрнаступу і максимально підняли рівень. Він був 18,16 метрів, а вони підняли його більш ніж на 19 метрів. Підняли спеціально, щоб більше шкоди створити під час підриву", — пояснив Данилов.

За його оцінками, руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, але у найближчі чотири місяці ситуація там буде стабільною.

Зазначимо, що через підрив Каховської ГЕС у населеному пункті Олешки Херсонської області склалася критична ситуація. Люди рятуються на дахах будинків, а росіяни забороняють евакуюватися.

Секретар РНБО також говорив, що війська РФ позбавили тимчасово окупований Крим прісної води. Теракт на Каховській ГЕС унеможливить постачання води на півострів у найближчі десять років.