"Путін особисто наказав": ЗС РФ спеціально підірвали Каховську ГЕС, – Данилов (відео)
За словами секретаря РНБО, команду на теракт видали із Кремля. А вибухівку у греблю окупанти заклали ще восени минулого року.
Російські військові спеціально підірвали Каховську ГЕС, оскільки наказ було віддано у Кремлі. Про це повідомив 7 червня в ефірі "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Вибухівку, за його словами, заклали ще у вересні-жовтні минулого року. За вказівкою з Москви її діяли вчора вночі, 6 червня.
"Команда на теракт видавалася з Кремля, з кабінету (президента РФ Володимира) Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії. Це навіть не рівень ситуації, пов'язаної з (міністром оборони РФ Сергієм) Шойгу", – сказав Данилов.
Окупанти перед підривом греблі підняли рівень води на Каховській ГЕС. На думку секретаря РНБО, так вони чекали на контрнаступ ЗСУ.
"Вони всі чекають нашого контрнаступу і максимально підняли рівень. Він був 18,16 метрів, а вони підняли його більш ніж на 19 метрів. Підняли спеціально, щоб більше шкоди створити під час підриву", — пояснив Данилов.
За його оцінками, руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, але у найближчі чотири місяці ситуація там буде стабільною.
Зазначимо, що через підрив Каховської ГЕС у населеному пункті Олешки Херсонської області склалася критична ситуація. Люди рятуються на дахах будинків, а росіяни забороняють евакуюватися.
Секретар РНБО також говорив, що війська РФ позбавили тимчасово окупований Крим прісної води. Теракт на Каховській ГЕС унеможливить постачання води на півострів у найближчі десять років.