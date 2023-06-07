"Путин лично приказал": ВС РФ специально взорвали Каховскую ГЭС, – Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, команду на теракт выдали из Кремля. А взрывчатку в дамбе оккупанты заложили еще осенью прошлого года.

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Российские военные специально взорвали Каховскую ГЭС, поскольку приказ был отдан в Кремле. Об этом сообщил 7 июня в эфире "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Взрывчатку, по его словам, заложили еще в сентябре-октябре прошлого года. По указанию из Москвы ее привели в действие вчера ночью, 6 июня.

"Команда на теракт выдавалась из Кремля, из кабинета (президента РФ Владимира) Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии. Это даже не уровень ситуации, связанной с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу", – сказал Данилов.

Оккупанты специально подняли уровень воды на Каховской ГЭС, отметил Алексей Данилов

Оккупанты перед подрывом дамбы подняли уровень воды на Каховской ГЭС. По мнению секретаря СНБО, так они ждали контрнаступления ВСУ.

"Они все ждут наше контрнаступление и максимально подняли уровень. Он был 18,16 метров, а они подняли его более чем на 19 метров. Подняли специально, чтобы больше вреда создать во время подрыва", – объяснил Данилов.

По его оценкам, разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, но в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной.

Отметим, что из-за подрыва Каховской ГЭС в населенном пункте Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация. Люди спасаются на крышах домов, а россияне запрещают им эвакуироваться.

Секретарь СНБО также говорил, что войска РФ лишили временно оккупированный Крым пресной воды. Теракт на Каховской ГЭС сделает невозможным поставку воды на полуостров в ближайшие десять лет.