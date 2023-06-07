"Путин лично приказал": ВС РФ специально взорвали Каховскую ГЭС, – Данилов (видео)
По словам секретаря СНБО, команду на теракт выдали из Кремля. А взрывчатку в дамбе оккупанты заложили еще осенью прошлого года.
Российские военные специально взорвали Каховскую ГЭС, поскольку приказ был отдан в Кремле. Об этом сообщил 7 июня в эфире "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Взрывчатку, по его словам, заложили еще в сентябре-октябре прошлого года. По указанию из Москвы ее привели в действие вчера ночью, 6 июня.
"Команда на теракт выдавалась из Кремля, из кабинета (президента РФ Владимира) Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии. Это даже не уровень ситуации, связанной с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу", – сказал Данилов.
Оккупанты перед подрывом дамбы подняли уровень воды на Каховской ГЭС. По мнению секретаря СНБО, так они ждали контрнаступления ВСУ.
"Они все ждут наше контрнаступление и максимально подняли уровень. Он был 18,16 метров, а они подняли его более чем на 19 метров. Подняли специально, чтобы больше вреда создать во время подрыва", – объяснил Данилов.
По его оценкам, разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, но в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной.
Отметим, что из-за подрыва Каховской ГЭС в населенном пункте Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация. Люди спасаются на крышах домов, а россияне запрещают им эвакуироваться.
Секретарь СНБО также говорил, что войска РФ лишили временно оккупированный Крым пресной воды. Теракт на Каховской ГЭС сделает невозможным поставку воды на полуостров в ближайшие десять лет.