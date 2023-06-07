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Украина Ситуация в Крыму Российско-украинская война Подрыв Каховской ГЭС

"В Крыму воды не будет 10 лет": Данилов о результатах подрыва Каховской ГЭС (видео)

подрыв Каховской ГЭС, затопления домов, подтоплены дома
Россияне даже не пытаются помочь людям на оккупированных территориях, говорил Владимир Зеленский

Россияне сами прекратили подачу пресной воды на полуостров до полной отстройки дамбы. А в оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек рискуют оказаться в зоне затопления, сказал секретарь СНБО.

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Российские оккупанты лишили временно оккупированный Крым пресной воды путем подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

По его словам, российский теракт в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова "совсем". Снабжение водой полуострова будет невозможным в ближайшие три, пять и десять лет, указал Данилов

Алексей Данилов говорит о ситуации в Крыму с 22-й минуты

Вопрос будет закрыт, пока полностью не отстроят дамбу. Секретарь СНБО добавил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами был сделан для якобы недопущения украинского контрнаступления на юге.

В оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек могут оказаться в зоне затопления, отметил он.

"Отвечают за них оккупационные власти. А (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир) Сальдо сейчас рассказывает, как там все едет и работает, стоя по колено в воде", — рассказал Данилов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 7 июня заявил о невозможности помочь украинцам на оккупированной Россией территории. По его словам, россияне даже не пытаются помочь людям.

Советник генпрокурора Украины Максим Попов 7 июня рассказал о затоплении минимум трех украинских Национальных парков после подрыва Каховской ГЭС.