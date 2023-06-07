"Місія порятунку": РФ вивозить дітей до Криму, "прикриваючи" ними військові об'єкти, — Лубинець

Окупанти припускають, що такий крок дозволить у разі потреби провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовою спільнотою.

Окупанти мають намір перевезти українських дітей до Криму, який тимчасово перебуває в окупації, та розмістити їх поблизу військових об'єктів. У такий спосіб росіяни збираються створити "живий щит" для своїх баз. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець у Telegram.

"Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ РФ можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів щодо вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з Росією регіонів до Криму", – йдеться у повідомленні.

Депортованих дітей планують розмістити у різних таборах та базах відпочинку на всьому півострові, включаючи ті, що розташовані поряд із військовими об'єктами. Передбачається, що такі заходи допоможуть перешкоджати можливому контрнаступу Збройних сил України у напрямку Криму. Окупаційні спецслужби припускають, що цей крок також може бути використаний у разі потреби для провокацій з метою створення масових жертв та дискредитації ЗСУ перед міжнародним співтовариством.

Тобто фактичне викрадення українських дітей має виглядати як "місії порятунку". При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розмістити пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні або артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ. у разі просування українських військових углиб Криму", — пише Лубинець.

Нагадаємо, експертна місія ОБСЄ встановила, що дітей вивозили на території РФ і на тимчасово окуповані території України, з кількох "легендою" причин. Це евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення чи патронатного виховання та тимчасове перебування у так званих таборах відпочинку.

У цей же день Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що російська окупаційна влада продовжує анонсувати плани щодо проведення нових медичних обстежень українських дітей на окупованих територіях. Зважаючи на все, робиться це для подальшого вивезення дітей "на реабілітацію" до Росії.