Куплені в Китаї: Кадиров показав нові бронемобілі "Тигр" для бойовиків із Чечні (фото)

За словами голови Чечні, з початку великої війни загарбникам купили понад тисячу одиниць військової техніки. Бронеавтомобілі "Тигр" можуть стати першою бойовою технікою, яку Росія купила у Китая.

Глава Чечні Рамзан Кадиров 7 червня показав закуплені в Китаї бронеавтомобілі "Тигр" виробництва Baoji Special Vehicles Manufacturing. Він заявив, що питання матеріально-технічного постачання чеченських окупаційних підрозділів — один із найпріоритетніших.

Бронеавтомобілі можуть стати першою бойовою технікою, яку Росія придбала в Китаї після початку великої війни.

"Особисто перевірив якість і можливості нової партії військової техніки, яка включає сто одиниць пікапів, бронетранспортерів, бронеавтомобілів і вантажівок. Крім високого ступеня захисту екіпажу, бронеавтомобілі відрізняються високою керованістю, прохідністю і зручністю експлуатації", — звітував Кадиров.

За його даними, з початку великої війни в Україні влада Чечні закупила загарбникам понад тисячу одиниць військової техніки, зокрема 128 видів бронетранспорту. Кадиров не уточнив, у кого закуповували техніку та назву її виробника.

Кадиров упевнений, що завдяки китайським броньовикам виключається проблема транспортного постачання чеченських підрозділів "Ахмат".

Нагадаємо, що інспектори Пентагону раніше виявили непридатне для експлуатації військове обладнання, яке відправляли ЗСУ. Наприклад, гаубиці М777 могли завдати шкоди військовим, якби з них вистрілили.

ЗСУ також отримують американські бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV. Машина розганяється на трасі до 105 км на годину.