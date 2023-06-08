Не були готові до підриву: в Генштабі назвали втрати ЗС РФ через руйнування Каховської ГЕС

Російські окупанти у затопленій Каховці на Херсонщині маскувалися під місцевих та евакуювалися цивільними маршрутами. Цивільних, як зазначають у Генштабі, загарбники використовували як "живий щит".

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, через що зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 червня.

"В підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", — заявляють у відомстві.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що під час масової евакуації у Каховці 6 червня, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт, разом з цивільним населенням з затопленого міста вибиралися російські окупанти. Вони скористалися евакуаційними маршрутами. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як "живий щит".

Нагадаємо, що 8 червня у Білому домі заявили, що за підрив греблі Каховської ГЕС відповідальна Росія, оскільки її армія вдерлася на територію України та окупувала стратегічні об'єкти.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр 7 червня повідомила, що росіяни підірвали дамбу невипадково, а з метою перешкодити планам ЗСУ. Однак тепер через руйнування він сам змушений залишити оборонні позиції.