ЗС РФ з артилерії обстріляли житлові будинки в Українську: загинули дорослі й дитина (фото)

Два приватних будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені внаслідок атаки загарбників. Серед жертв — дідусь, його син і 4-річний онук.

Російські війська обстріляли Українськ у Донецькій області, внаслідок чого загинули троє людей, з них – одна дитина. Про це повідомила у Telegram Селидівська міська військова адміністрація.

Поранення отримали п'ятеро осіб, з них — четверо дітей. Усі доставлені до лікарні, надається відповідна медична допомога. Два приватних будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені. На місці працюють представники ДСНС та поліції.

"Жодний злочин не залишиться без покарання!", – йдеться у дописі.

Інформацію підтвердив й Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, у Telegram. Він зазначив, що смертельні поранення отримали двоє дорослих та дитина.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу", – повідомив він.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що жертвами стали цивільні, які перебували у своїх помешканнях. Ця атака забрала життя цілої родини: дідуся, його сина та 4-річного онука.

"Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків віком 3, 4, 9 й 13 років зазнали мінно-вибухових травм", – йдеться у дописі.

Місто Українськ: населення та економіка

Місто Українськ розташоване у Донецькій області на території Селидівської міської громади Покровського району. За переписом 2007 року проживало у населеному пункті близько 11 тисяч людей. У місті розташована шахта "Україна", кам'яновугільні копальні, збагачувальні. Неподалік є автомобільна дорога Донецьк-Дніпро, за 11 км від міста Селидове, а також за 4 км від залізничної станції Цукуриха, з якої можна потрапити до Курахового, Донецька, Покровська та Селидового.

Місто фактично функціонує завдяки шахті "Україна". Саме заради цього об'єкта й створювався населений пункт. Бойові дії вплинули на ситуацію у місті, адже з часом зменшилося фінансування та занепало виробництво.

Нагадаємо, 7 червня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що дрон-камікадзе Shahed атакував житловий будинок та вбив цивільних. Смертельні поранення отримали двоє мешканців. Ще одна людина була госпіталізована з травмами. На території Миколаївської громади у Сумській області було зафіксовано 5 вибухів, Білопільська громада також опинилася під обстрілом.