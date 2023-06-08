"У небі ворога дуже багато": в батальйоні К-2 розповіли про ситуацію в районі Бахмута (відео)

ЗС РФ у сонячну погоду запускають безпілотники для того, аби виявити українську артилерію та завдати ударів дронами-камікадзе.

Батальйон К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи виконує завдання в районі Бахмута й успішно застосовує САУ М-109. Військове телебачення опублікувало на YouTube відео з позицій українських захисників.

Бійці розповіли, що російська авіація фактично всюди. Літаки та гелікоптери злітають ближче до лінії фронту, але працюють не точно.

"У небі ворога дуже багато", — зазначив один із військових.

Російські загарбники намагаються застосувати безпілотники, аби зафіксувати артилерію ЗСУ. Згодом вони запускають дрони-камікадзе, сподіваючись ліквідувати гармати.

За планом екіпаж мав намір відпрацьовувати по ворогу на САУ М-109. Того дня тактична ситуація різко зазнала змін, і командир тимчасово заборонив стріляти з гармати. Військовослужбовець на псевдо "Курорт" розповів, що американську техніку екіпаж доволі швидко освоїв. Він назвав її не надто складною в керуванні.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

Станом на 6 ранку 8 червня, як зазначається у звіті Генерального штабу, на Бахмутському напрямку російські війська вели наступальні дії в напрямках Оріхово-Василівки, Північного та Іванівського. Їхні спроби були безуспішними. Завдав ворог і авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Григорівка, Ступочки, Олександро-Шультине, Торецьк, Біла Гора, Північне Донецької області.

Нагадаємо, 7 червня в Міноборони України заявили, що ЗСУ в районі Бахмута перейшли в наступ. Противник намагається стягувати на цьому напрямку резерви, повідомила заступниця міністра оборони. До того ж найманці з ПВК "Вагнер" відійшли в тил, а на передовій перебувають солдати російської регулярної армії.